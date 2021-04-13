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Политика

Голос Кремля подтвердил слова Сергея Лаврова об «отказе» от Visa и MasterCard

Лилия Караева
13 апреля, 2021 16:42
1 мин
Лилия Караева
13 апреля, 2021 16:42
1 мин
Банковская карта
dpa/globallookpress

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил недавно сказанные министром иностранных дел России Сергеем Лавровым слова. Глава МИД утверждал, что со временем Россия может отказаться от западных платежных систем Visa и Mastercard - этого не исключает и Кремль.

«Это достаточно непредсказуемый процесс,... исключать нельзя ничего», - сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Будут ли работать в России Visa и Mastercard, зависит от политики Запада, подчеркнул голос Кремля. Песков указал на «недружественные» и часто «враждебные формы поведения» по отношению к российскому государству.

После того, как в 2014 году Visa и MasterCard перестали обслуживать около полумиллиона российских карт, Госдума приняла закон о создании национальной платежной системы. В итоге бюджетников и пенсионеров перевели на карты «Мир».

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