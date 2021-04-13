Голос Кремля подтвердил слова Сергея Лаврова об «отказе» от Visa и MasterCard

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил недавно сказанные министром иностранных дел России Сергеем Лавровым слова. Глава МИД утверждал, что со временем Россия может отказаться от западных платежных систем Visa и Mastercard - этого не исключает и Кремль.

«Это достаточно непредсказуемый процесс,... исключать нельзя ничего», - сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Будут ли работать в России Visa и Mastercard, зависит от политики Запада, подчеркнул голос Кремля. Песков указал на «недружественные» и часто «враждебные формы поведения» по отношению к российскому государству.

После того, как в 2014 году Visa и MasterCard перестали обслуживать около полумиллиона российских карт, Госдума приняла закон о создании национальной платежной системы. В итоге бюджетников и пенсионеров перевели на карты «Мир».