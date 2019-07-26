«Голодающая» Соболь сидит на диете из психотропных веществ

«Независимый кандидат», протеже одиозного блогера Алексея Навального Любовь Соболь может находиться под воздействием запрещенных веществ, допускают эксперты. А как иначе можно объяснить ее неадекватные выходки?

Сегодня, 25 июля, представители Мосгоризбиркома рассмотрели апелляцию Соболь, которая возражала против отстранения ее от выборов в депутаты в МГД 2019 года. На заседании юрист так называемого ФБК и ее соратники вели себя крайне неадекватно: провоцировали присутствующих членов МГИК, а также перекрикивали выступающих. Одному из защитников Соболь Александру Помазуеву даже указали на дверь. Велика была вероятность срыва заседания.

Сама «оскорбленная» заявляет, что в знак протеста якобы продолжает голодать. О своем решении она заявила еще 12 дней назад. С тех пор, по ее словам, ни крошки в рот не взяла. Однако голодовка не мешает девушке вести активный образ жизни и посещать несанкционированные митинги, которые сама же возглавляет.

Как заявляет врач-нарколог Алексей Казанцев, для действительно голодающего человека подобное поведение нехарактерно. Есть вероятность, что Соболь находится под воздействием запрещенных веществ. «Если человек голодает, но при этом активен, подвижен, не спит, не есть и прочее, то это напрямую свидетельствует об употреблении психоактивных веществ», - поведал эксперт.

«В случае длительного их употребления человек может столкнуться с серьезными нарушениями функций организма. Есть обратная сторона активности – бред и мания преследования», - констатировал Казанцев.

Напомним, асоциальное поведение Соболь спровоцировал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать ее в качестве кандидата в депутаты в Мосгордуму. В ее регистрационных документах обнаружили 14,67% брака, при максимально допустимых 10%. В общем количестве фальсифицированных подписей были автографы давно умерших людей, а также никогда не существовавших «фантомов».

Также следует уточнить, что по факту «воспрепятствования деятельности избирательных комиссий» (ст. 141 УК РФ) Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В рамках делопроизводства правоохранительные органы проводят обыски и допросы всех участников и организаторов несанкционированных митингов. Любовь Соболь повестку проигнорировала и для дачи показаний не явилась.