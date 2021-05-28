Голливудский актер вступает в «Справедливую Россию» и будет поддерживать ее кампанию на выборах в Госдуму

Политика

Известный голливудский актёр и продюсер, звезда боевиков Стивен Сигал вступит в партию «Справедливая Россия» и получит партбилет 29 мая.

Как сообщила пресс-секретарь сопредседателя партии Захара Прилепина, он будет отвечать за экологическое направление в партии, в частности, займётся проектами по противодействию загрязнения природы. Сигал будет поддерживать партию на предстоящих выборах Госдумы, но сам участвовать в них не может, поскольку имеет и гражданство США.

Также поддерживать партию в предвыборной кампании, не выдвигаясь в депутаты, будет российский актер Иван Охлобыстин. 81-летний актёр и режиссёр Владимир Меньшов возглавит одну из двух столичных групп партийного списка «Справедливой России», сообщают «Открытые медиа».