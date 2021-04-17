Голый и на золотом унитазе. Необычная статуя появилась у посольства РФ в Чехии

Политика

У посольства РФ в Чехии появилась необычная статуя

В Чехии установили статую голого Путина. Активисты группы «Капутин» в Праге украсили забор посольства России золотыми ершиками и унитазами и установили статую президента России Владимира Путина в обнаженном виде на золотом унитазе, сообщается в Facebook организации.

Таким образом активисты выразили протест против заключения российского оппозиционера Алексея Навального, нарушения прав человека в России и агрессии РФ против Украины.

«Группа «Капутин» вознамерилась усовершенствовать российское посольство в духе эстетики путинской мафии: золотые ершики и золотые унитазы», – пояснили в сообщении.

Активисты выступают прости чешского правительства и призывают сохранить прозападную ориентацию Чехии, не санкционировать импорт российской вакцины «Спутник V», осудить нарушения прав человека в России, оккупацию Украины и военную агрессию против нее.