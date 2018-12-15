До 21 года – нельзя

Минздрав планирует запретить продавать крепкий алкоголь тем, кому не исполнился 21 год – совсем как в Штатах. Власти недовольны тем, как в стране ведется борьба с алкоголизацией населения и намерены предпринять и другие меры. Почему не получается победить зеленого змия?

Законопроект пока находится на стадии разработки, в его поддержку уже высказалась глава Минздрава Вероника Скворцова.

«По данным ВОЗ, более 5% бремени болезней в мире, если оценивать в годах, утраченных в результате инвалидности, связаны с чрезмерным употреблением алкоголя. В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе на форму потребления алкоголя в будущем», - заявила она.

Именно поэтому Минздрав и предлагает увеличение минимального возраста для продажи крепкой алкогольной продукции (с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски) до 21 года.

Учёные считают этот возраст оптимальным, а право на покупку крепкого алкоголя никак не связано с достижением лицом совершеннолетия. Повышенный возраст для продажи алкоголя предусмотрен законодательством целого ряда стран: например, Казахстана (21 год), стран Скандинавии (20 лет для алкогольных крепких напитков), Японии (20 лет), США (21 год). А в Индии - до 25 лет, в зависимости от штата.

Пока планируется запретить продавать алкоголь крепостью 16% и выше. То есть крепкий алкоголь – водку, виски, коньяк и другие. Решение хорошее, но стоит отметить, что молодёжь куда чаще спивается самым обычным пивом и слабоалкогольными коктейлями, которые под запрет не попадают – по крайней мере, пока.

Борьба с алкоголизацией страны – дело нелёгкое. Пьющих компаний на улицах страны в последнее время и впрямь стало меньше. Если же обратиться к статистике – то и смертность по причине чрезмерного употребления алкоголя тоже снизилась, на четверть за несколько лет - после того, как были введены ограничения на продажу алкоголя в вечернее и ночное время. Но алкоголизм так просто не победить, и запретительные меры не всегда работают в должной мере.

Пример США, где закон о запрете продажи алкоголя лицам младше 21 года крайне строго выполняется, не случаен. Не секрет, что другие вещества, как правило, нелегальные, в Штатах достать намного проще. По статистике, американские школьники курят травку даже чаще, чем сигареты. Которые тоже, как и алкоголь, подросткам не продают совсем, не то что у нас. Так что запрещай, не запрещай – молодая кровь всегда найдёт, где оторваться.

Подростки нередко пробуют алкоголь из протеста, либо стремятся таким образом подчеркнуть свою «взрослость» и крутость. А вот спиваемся уже мы, взрослые. И как тут не спиться, скажите, когда зарплаты не растут, зато налоги, коммунальные платежи и цены в магазинах явно не в курсе заверений правительства что жить стало лучше, жить стало веселей?

Алкоголизм, как известно, болезнь, но болезнь социальная. А значит, и излечиться от него можно, лишь победив истинные причины недуга. Запреты сработают во много раз эффективнее, если правительство приложит к ним повышение уровня жизни – реальное, а не на бумаге. Работающие социальные лифты, развивающуюся провинцию, в которой кипит жизнь. Образ будущего страны, в которой захочется жить, растить детей и внуков и быть счастливым, не боясь завтрашнего дня. Тогда и желание накатить с горя рюмку-другую будет возникать намного реже.

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