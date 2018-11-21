«Глупость и вредительство»

На днях в отечественных медиа получила широкое распространение новость об обращении в Международный уголовный суд (МУС) «ветеранских организаций» с требованием начать расследование против «организаторов российских ЧВК». Источником этой «сенсации» стал Евгений Шабаев, которого «Эхо Москвы», «Радио Свобода» и её филиал «Настоящее время» представили как «председателя комитета Общероссийского офицерского собрания».

В документе говорится о том, что россияне на нелегальных основаниях несут (или несли) службу на востоке Украины, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Северном и Южном Судане, Йемене, Габоне и в других не самых благополучных странах.

Также в обращении указывается, что участники ЧВОК (частных военных и охранных компаний) якобы подвергаются преследованию со стороны государства по двум статьям УК РФ: «Наёмничество» и «Организация незаконного вооружённого формирования». В связи с этим авторы, в числе которых, по всей видимости, был и Шабаев, призвали МУС применить индивидуальную уголовную ответственность к «организаторам».

На первый взгляд подобное обращение может показаться эдаким «актом справедливости» и «жестом отчаяния». Однако при более детальном изучении его смысла и личности «председателя комитета Общероссийского офицерского собрания» становится понятным, что перед нами очередной информационный вброс.

«Казачий атман», «антифашист», эксперт по ЧВК

К сожалению, транслируя громкую новость о том, что «наёмники решили засудить своих работодателей», российские СМИ не обратили внимания на ряд странностей. Начнём с того, кто такой Евгений Шабаев, который так хорошо разбирается в сфере ЧВК?

В СМИ можно встретить информацию о том, что эта личность сейчас является «казачьим атаманом», а в 2014 году он упоминался в ранге «главы Антифашистского антимайданного совета». В ноябре того же года большой резонанс получило обращение Шабаева в Генпрокуратуру и Следственный комитет из-за высказываний лидера «Яблока» Григория Явлинского и председателя «Солидарности» Бориса Немцова об «аннексии» Крыма и поставках российского оружия ополчению Донбасса.

Тема по понятным причинам была хайповая и наделала много шума в СМИ. Но, как несложно догадаться, этот «праведный гнев» остался без ответа официальных органов. Часть депутатов нашей Госдумы, которые обожают высказывать своё веское мнение по поводу и без, додумалась поддержать обращение Шабаева. Одним из этих народных избранников по иронии судьбы оказался член фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов, автор забуксовавшего весной 2018 года законопроекта о легализации ЧВК.

Когда тема Донбасса поутихла, Шабаев «переключился» на рассказы о деятельности российских ЧВК за рубежом. Он оказался «бесценным» источником фейков и выдумок для СМИ, где российское государство в положительном контексте не употребляется в принципе.

В частности, «казачий атаман» Шабаев утверждал, что в ЦАР находятся около тысячи граждан РФ, не имеющих отношения к ВС, а по всему африканскому континенту рассредоточены до 5 или 10 тысяч «наёмников». Откуда у этого человека такие данные? И если уж говорить прямо — вряд ли в нашей стране существует ведомство или должностное лицо, которые ведут подобную статистику. К тому же не секрет, что в Африке на легальных основаниях присутствует российская вооружённая охрана и сапёры. Например, в Африке достаточно активно работает компания военного консалтинга» «РСБ-Групп». Про это можно найти сюжеты даже в федеральных СМИ.

Однако так называемым либеральным СМИ достоверные факты не очень интересны. Гораздо важнее, ссылаясь на Шабаева, рассказывать о том, что «путинские наёмники» заполонили половину Земного шара, и что российское государство использует «чвкашников» исключительно как пушечное мясо, отказываясь признавать их правовой статус.

Неинтересно этим СМИ вспоминать, что РФ и ряд других стран давно отказались от взаимодействия с МУС. Юрисдикция Международного уголовного суда на Россию не распространяется. 16 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин издал распоряжение «О направлении генеральному секретарю ООН уведомления о намерении Российской Федерации не стать участником Римского статута Международного уголовного суда».

Таким образом обращение «ветеранских организаций» с просьбой привлечь к ответственности «организаторов ЧВК» по определению не может иметь каких-либо правовых последствий для российского государства и его граждан.

Воз и ныне там

Но почему же шум, который создаёт Шабаев и либеральные СМИ, имеет такой большой медийный резонанс? Дело в том, что нынешняя информационная кампания об «обманутых российских наёмниках» разворачивается на фоне очередной паузы, которую взяли наши власти в вопросе легализации ЧВК.

В январе 2018 года о необходимости правового регулирования деятельности частных военных кампаний публично заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. С законодательной инициативой тут же выступил известный нам депутат Михаил Емельянов, занимающий должность замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству. В феврале после инцидента с гибелью бойцов «группы Вагнера» легализацию ЧВК поддержал председатель комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов.

Но спустя почти год воз и ныне там. Сначала законопроект Емельянова забраковало правительство, а потом и коллеги законодатели. Первый замглавы комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Александр Ракитин сообщил журналистам, что «срочной необходимости» в легализации ЧВК нет. Да и вообще подобный закон оказывается противоречит Конституции.

Напомним, что Основной закон государства запрещает вооружённые формирования, которые направлены на насильственное изменение конституционного строя и на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Таким образом ЧВК «Вагнер», действующая в интересах государства, вполне могла бы существовать на законных основаниях.

ЧВК в ведущих западных странах (прежде всего, США и Великобритания) — это частные структуры, но их деятельность не противоречит политике официальных властей. Скорее, наоборот, это доходный востребованный бизнес, который контролируется государством и работает в его интересах. Чаще всего ЧВК выполняют наиболее опасную работу (сопровождение колонн) или отправляются в регионы, где государство не желает «светить» своё присутствие.

Очевидно, что Россия испытывает большую потребность в ЧВК, которые по-прежнему работают на полулегальных основаниях. По сведениям парламентского источника РП, принятие закона Емельянова забуксовало под двум основным причинам: сырой характер документа (недостаток конкретики) и консерватизм силового блока, который опасается конкуренции со стороны частных военных структур и хочет, чтобы «всё было по-старому».

«Насколько я понимаю, в марте была дана отмашка прекратить работу над законопроектом. Сейчас уже никто не поднимает этот вопрос. Как будто он не стоял и не стоит на повестке дня. Это не самый лучший вариант, потому что в области использования ЧВК мы отстали от Запада лет на 20. Тем не менее, представлять бойцов, которые работают в нынешних нелегальных военных структурах, как злодеев или обиженных государством людей — несусветная глупость и вредительство», — резюмировал собеседник нашего издания.

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