«Глобалист» - ты меня называла
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Фото: Politpuzzle.ru

Фото: Politpuzzle.ru

Найдет ли Россия свой алгоритм развития при давлении мировой корпорации

Разнообразные международные форумы, проходящие в России, обычно служат местом, где отечественный правящий класс горячо клянется в верности идеям глобализма и интеграции немытой и отсталой Отчизны в мировое сообщество.

Например, в 2010 году профессор НИУ-ВШЭ Игорь Юргенс, председатель попечительского правления Института современного развития (председателем попечительского совета там числится Дмитрий Медведев), подготовил для Ярославского политического форума доклад «Перспективы развития отношений России с НАТО», в котором живописал радужные перспективы вступления России в альянс или хотя бы симбиотического сожительства с оным. Вскоре в интервью испанской газете «La Vanguardia» Игорь Юрьевич заявил:

«Чем меньше ты беспокоишься о защите западных границ, тем больше средств можешь выделить на внутренние реформы. Во-вторых, для большинства стран, вступивших в Евросоюз, как заявили их руководители, НАТО – это самый короткий путь к экономической интеграции. Таким образом, если мы последуем этому примеру, то можно предположить, что европейские и американские бизнесмены будут чувствовать себя увереннее в России. Это может способствовать привлечению инвестиций».

А в 2012 году в Ялте (тогда, впрочем, еще украинской) на международном форуме «Ялтинская европейская стратегия» Аркадий Дворкович, занимавший пост вице-премьера, сообщил:

«Самый дорогой в мире товар - это не газ, не нефть. Это бюджетный дефицит США. Всему миру необходимо экономическое развитие этой страны, необходимо, чтобы американская экономика оставалась сильной, и мы за это платим. Платим высокую цену».

Дмитрий Медведев давно уже переместился с поста №1 в кресло №2, впрочем, лишь прибавив в непотопляемости

Однако никуда не делись заискивающие виляния хвостиком перед глобализмом, а заодно различными трансгуманизмами и постмодернизмами, и использование представительных форумов в качестве площадки для особо назойливой демонстрации этого виляния. Более того – явление лишь окрепло. В условиях вроде бы как противостояния с Западом выглядит невероятным, и, тем не менее – факт. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) этого года тенденцию лишь подтвердил.

Отчетливые глобалистские мотивы проникли в выступления даже самых статусных участников с российской стороны, причем они были не мимолетными оговорками, а вполне себе рефреном. Возьмем, скажем, речь президента, прозвучавшую 7 июня.

Кто-то может усмотреть в ней антиглобализм, но на деле Владимир Владимирович как раз выступил в защиту устоявшейся глобальной системы и скопища наднациональных институтов. Судите сами:

«Развитие России, просто в силу ее масштаба, истории, культуры, человеческого потенциала и экономических возможностей, не может строиться вне глобального контекста… Когда подросли конкуренты [США], взыграли и амбиции, и стремление сохранить свое доминирование, причем любой ценой, то государства, которые прежде проповедовали принципы свободы торговли, честной и открытой конкуренции, заговорили языком торговых войн и санкций, откровенного экономического рейдерства с выкручиваем рук, запугиванием, устранением конкурентов так называемыми нерыночными способами… Ситуация вокруг компании Huawei, например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка. Это уже называют даже в некоторых кругах «первой технологической войной», наступающей в цифровой эпохе. Казалось бы, бурная цифровая трансформация, технологии, которые стремительно меняют индустрии, рынки, профессии, призваны расширять горизонты для всех, кто готов, и открыт к переменам. Но и здесь, к сожалению, тоже строятся барьеры, вводятся прямые запреты на покупку высокотехнологичных активов».

Сегодня перед нами возникают две крайности, два возможных сценария дальнейшего хода событий. Первый – это перерождение универсалистской модели глобализации, превращение ее в пародию, в карикатуру на саму себя, когда общие международные правила будут подменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств, как поступают сегодня, я с сожалением это констатирую, Соединенные Штаты, распространяя свою юрисдикцию на весь мир.

Кстати говоря, 12 лет назад я уже об этом говорил, такая модель не только противоречит логике нормального межгосударственного общения, формирующимся реалиям сложного многополярного мира, но, главное, не отвечает задачам будущего

И второй сценарий – это фрагментация глобального экономического пространства политикой ничем не ограниченного экономического эгоизма и его силовое продавливание. Но это путь к бесконечным конфликтам, к торговым войнам, а может быть, даже не только торговым, образно говоря, к боям без правил: всех против всех.

Необходимо адаптировать к современным реалиям систему мировой торговли и повысить эффективность работы Всемирной торговой организации. Не ломать, а наполнить новыми смыслами и содержанием другие международные институты… большая ошибка американских финансовых властей и политических центров – сами подрывают свои преимущества, появившиеся во время создания Бреттон-Вудской системы. Доверие к доллару падает просто.

Повестка технологического развития должна объединять страны и людей, а не разобщать их

И для этого нам нужны справедливые принципы взаимодействия в таких ключевых областях, как высокотехнологичные услуги, образование, трансфер технологий, отраслей новой цифровой экономики и глобальное информационное пространство. Да, выстроить подобную гармоничную систему будет, безусловно, непросто, но это лучший рецепт восстановления взаимного доверия, и другого пути у нас нет. Нужно вести эту работу вместе, понимая масштаб глобальных вызовов новой эпохи и свою ответственность за завтрашний день. Использовать для этого и потенциал Организации Объединенных Наций, уникальной по представительству организации, усилив ее экономические институты, а также эффективнее задействовать формат таких новых объединений, как «Группа двадцати»».

Перезагрузить глобализацию, защитить мировую экономику от трамповского эгоизма, повысить эффективность ВТО, вернуть доверие к доллару (!). Вот какая повестка занимает умы нашего руководства

Спикеры рангом ниже на ПМЭФ также вовсю пели хвалебные песни дивному новому миру. Речь шла не только о политико-экономической глобализации, но и о новых технологиях, в частностях, искусственном интеллекте. Перспективы замены им большинства человеческих видов деятельности и функций, вплоть до управления. Об этом в рамках дискуссии «Человек+машина: бизнес в эпоху искусственного интеллекта» и сессии «Технологии в масштабе: игра на опережение» говорили Аркадий Волож, сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс», Алексей Мордашов, председатель совета директоров «Северстали», Оливер Хьюз, председатель правление АО «Тинькофф Банк», и, собственно, сам Олег Тиньков.

О своей встрече с банкиром в кулуарах форума и разговоре на указанную тему поведала Тина Канделаки:

«Я его спросила по поводу искусственного интеллекта, и он сказал, что они уже разрабатывают. У них разработан искусственный интеллект по имени Олег, и Олег уже знаком с Алисой. Вот в каком мире нам предстоит с вами жить».

Досталось и отечественной системе образования, которой вообще регулярно перепадает от реформаторов за «неэффективность». Помнится, в свое время немало шума наделали высказывания главы «Сбербанка» Германа Грефа:

«От детских садов до вузов вся модель образования должна быть изменена. Существующая система онлайн-образования прошлого века - это, по сути, традиционное образование, переведенное на онлайн-платформу. И те, и другие – лузеры»

На этот раз эстафету подхватила вице-премьер Татьяна Голикова, заявившая:

«Мы должны готовить наших специалистов для тех вызовов рынка труда, которые на сегодняшний день у нас существуют. У нас образование, к сожалению, не соответствует тем требованиям рынка труда, которые сегодня есть. А наше образование, несмотря на все отличные советские заделы, теперь уже должно на несколько шагов опережать вызовы рынка труда. И взаимодействие с бизнесом здесь является ключевым, и мы обозначили это в рамках нацпроекта «Образование» как один из ключевых приоритетов, начали работать с Российским союзом промышленников и предпринимателей».

Вне контекста звучит оптимистично, но в контексте, увы, явно означает не замену миллионов экономистов, финансистов, PR-менеджеров и специалистов по туризму инженерами или квалифицированными работниками заводского труда. Скорее речь идет о внедрении «профессий сверхнового поколения», типа «оператора биткоина» или старшего сотрудника по расставлению «лайков» в соцсетях.

И на всем этом прогрессивном фоне прозвучало не радостное, не огорченное, а просто констатирующее реальность признание Игоря Сечина:

«Администрация США при помощи санкций фактически получила контроль над «Русалом». Таким образом, Вашингтон получил контроль над российской алюминиевой промышленностью. А с учетом крупного пакета в «Норильском никеле» — не только в алюминиевой, но и никелевой, медной, платиновой и палладиевой, и других сегментах российской промышленности, связанных с добычей и производством цветных и драгоценных металлов»

Вот и вся истинная суть глобализации для колониальной периферии «золотого миллиарда», включенность в которую нашей страны становится все очевиднее год от года. Под трескучие разговоры, что в глобальном мире простому человеку принадлежат Лондон, Нью-Йорк, космос и виртуальная реальность, в истинной физической реальности у него забирают жалкую лачугу в Мумбае или Маниле, в нашем случае – в Камышине или Шиесе.

Большую часть населения страны запишут в неэффективный балласт с соответствующими выводами и их реализацией, меньшую оставят обслуживать, постепенно заменяя роботами и киборгами по мере того, как они станут дешевле и проще в обслуживании, чем обычные люди

По-настоящему же обретут, да уже и обрели Лондон и Вашингтон представители узкого верховного слоя и члены их семей. Впрочем, судя по жалобам на коварных американцев, подминающих милый сердцу глобализм циничным империализмом, все здесь не так благостно, и до отечественных глобалистов доходит, что и им в итоге ничего не перепадет. Разве что совсем уж узкой прослойкой коллаборационистов сверхуровня, надсмотрщиков над всеми прочими надсмотрщиками, и за попадание в их число, чувствуется,  разворачивается жестокая борьба.

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