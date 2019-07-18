На глазах у Зеленского олигархи поделят Украину

21 июля на Украине пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду. Результаты голосования имеют огромное значение для президента Владимира Зеленского, который после своего избрания был вынужден иметь дело с оппозиционным парламентом. Первую скрипку в Раде играли «Блок Петра Порошенко» (БПП, сейчас — «Европейская солидарность»), «Народный фронт», «Блок Юлии Тимошенко» (БЮТ).

О роспуске парламента Зеленский заявил в инаугурационной речи. При этом он попросил депутатов пойти на определённые уступки, утвердив несколько его законопроектов. Однако народные избранники пошли наперекор новому президенту. Взбунтовалась также исполнительная власть, включая силовиков (исключением является глава МВД Арсен Аваков). Полномочий Зеленского хватило лишь на то, чтобы поставить своих людей в СБУ и Генеральном штабе ВСУ.

Цветник демократии

Украина — парламентско-президентская республика. Глава государства должен утверждать кандидатуры руководителей силового блока и гражданских ведомств по согласованию с Радой. Положительный для бывшего шоумена итог выборов (разгромная победа «Слуги народа») в Раду позволит ему наконец-то сформировать подконтрольный состав кабмина.

В России, например, действует иная система. Президенту напрямую подчинён силовой блок, а гражданские министры назначаются по согласованию с главой правительства. Госдума и Совет Федерации лишь утверждают кандидатуру главы правительства. К слову, нынешний председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин считает, что подобный порядок изжил себя. По его мнению, парламентарии должны участвовать в формировании кабмина.

На первый взгляд система государственного устройства Украины кажется более демократичной, чем в РФ. Полномочия президента достаточно сильно ограничены парламентом, который может быть оппозиционным и пёстрым в идейном отношении. В нашей стране президент способен фактически единолично решать ключевые вопросы, понимая, что его действия всегда поддержит обладающая подавляющим большинством «Единая Россия»

Так называемая системная оппозиция (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия») не представляет собой реальной политической силы и является фасадом того, что принято называть парламентской демократией. А несистемная оппозиция в России не может похвастаться серьёзной народной популярностью и по-прежнему находится на обочине политической жизни страны.

На фоне унылой политической реальности РФ может сложиться мнение, что Украина является просто цветником демократии. Однако не стоит обольщаться. За бурными партийными баталиями в соседней стране скрывается борьба олигархических кланов.

Кроме того, украинские политические организации не имеют чёткой идеологической направленности. Они часто распадаются, объединяются, меняют вывеску. Нередко создаются абсолютно новые организации, питающиеся популярностью их лидера («Слуга народа» и «Голос»). Но, как показывает практика, такие политсилы долго не живут

Украинские политики из одной партии нередко переходят в другую, переобуваясь прямо на ходу. В частности, на заре политической карьеры родившийся в Одессе нардеп Алексей Гончаренко носил георгиевскую ленточку и выступал в защиту русского языка. До Майдана он был членом «Партии Регионов», а после — вступил в ряды БПП. Именно этот политик устроил в ПАСЕ цирк, когда пришёл на одно из заседаний в перчатках химзащиты, демонстрируя таким образом «токсичность России».

Наверное, истеблишмент любой страны мира можно назвать продажным. Но особенность украинской элиты в относительно невысокой цене, а также отсутствии каких-либо политических принципов и морально-этических норм. Вот и сейчас перед выборами все украинские политики клянутся в том, что будут бороться с олигархами, хотя сами являются их креатурой.

Ключевые действующие лица украинской политики — редко появляющийся на публике, богатейший человек Украины Ринат Ахметов, не нуждающийся в представлении Игорь Коломойский, бывший президент Пётр Порошенко, фигуранты списка Forbes Виктор Пинчук и Дмитрий Фирташ

Ожидается, что будущий парламент страны поделят между собой в первую очередь Ахметов и Коломойский. Стоит отметить, что у этих двух главных олигархов Украины также нет определённых политических предпочтений. Они готовы вкладываться в любую политсилу, которая имеет хороший шансы на попадание в Раду. В частности, еврей Коломойский в 2014-2015 годы спонсировал праворадикальные формирования.

Например, ранее Ахметов контролировал «Партию регионов», Радикальную партию Олега Ляшко, «Оппозиционный блок», имел влияние на БЮТ и «Народный фронт». Сегодня, как полагают СМИ, он вкладывает деньги в «Оппозиционный блок» и «Оппозиционную платформу — За жизнь». Часть людей магната пройдут в парламент по спискам «Слуги народа».

Коломойский считается основным бенефициаром «Слуги народа», частично — «Оппозиционного блока». Порошенко может быть представлен в новом составе парламента, если в него пройдут «Европейская солидарность» и «Голос» Святослава Вакарчука.

Свою долю политического влияния в Раде, наверняка, получат Пинчук и Фирташ, но на текущий момент информации о том, что они поддерживают какие-либо политсилы нет. Скорее всего, олигархи проведут в Раду своих людей через одномандатные округа или они уже скупили некоторое количество мест в списках популярных партий.

Под давлением олигархов находится, в том числе президент Украины, которого связывают с Коломойским. Игорь Валерьевич является владельцем телеканала «1+1», который транслирует шоу «Квартал 95» Зеленского. Нынешний президент Украины не только получал от олигарха деньги, но и специально приезжал на его день рождения. Это говорит о том, что Зеленского и Коломойского связывают не только финансовые, но и личные отношения.

Вопрос о коалиции

Удивительные кульбиты вытворяет украинская социология. Результат выборов предсказать крайне сложно, так как разные институты, занимающиеся опросами общественного мнения, дают весьма противоречивые цифры. Однозначно можно сказать, что в Раду пройдут «Слуга народа», «Оппозиционная платформа», БЮТ, БПП.

По некоторым соцопросам, 5-процентный порог могут преодолеть «Голос», «Сила и честь» генерала Игоря Смешко, националистическая «Свобода», «Оппозиционный блок», «Партия Шария» (политсила проживающего за пределами Украины популярного в русскоязычном сегменте YouTube блогера Анатолия Шария. — РП).

Однако данные политорганизации, если они пройдут в Раду, не будут играть существенной роли. Основная интрига состоит в том, сможет ли «Слуга народа» завоевать более половины голосов избирателей. Подавляющее большинство мандатов (свыше 225) в парламенте позволят Зеленскому без особых проблем сформировать правительство

В противном случае «Слуга народа» будет вынужден вести переговоры с другими партиями, чтобы создать коалицию. Кто может стать потенциальным партнёром, пока не очень понятно. С одной стороны, Зеленский не должен соглашаться на сотрудничество с политсилами, которые гарантировано проходят в Раду. Бывший шоумен шёл на выборы как «новое лицо», эдакая противоположность «старым» политикам — Порошенко, Тимошенко и Медведчука.

С другой стороны, если «Слуга народа» не одержит разгромную победу, то вряд ли эту политсилу остановят какие-либо этические принципы. Партия Зеленского ещё более размытая в идейном плане, чем её конкуренты. Очень наивно ожидать от «Слуги народа» принципиальный отказ от коалиции, например, с «Блоком Петра Порошенко».