Главу российского СПЧ «удовлетворила» работа правоохранителей на митингах

Политика

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев охарактеризовал работу силовиков на митингах как удовлетворительную.

Фадеев отметил, что информация еще собирается. Единственным инцидентом, признанным главой СПЧ стал удар женщины ногой в Санкт-Петербурге. О нем, в отличие от других материалов, он оказался осведомлен. Об этом сообщает ТАСС.