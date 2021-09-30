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Политика
Главное, ребята, сердцем не стареть: куратором по молодёжной политике стала женщина в возрасте 73 лет
30 сентября, 2021 19:15
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Youtube / Алексей Куклев
В Екатеринбурге городская дума избрала куратором по молодежной политике Любовь Боркову. Женщине 73 года, что вызвало критику и шутки по этому поводу в социальных сетях.
В самой городской думе отметили, что опыт Борковой в образовании насчитывает 50 лет и её кандидатура была одобрена депутатами единогласно, передаёт РИА «Новости».
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