«Главное - это проявить свой дар»: Путин назвал Россию страной уникальных возможностей

Политика

Владимир Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливого человека. Это заявление он сделал на просветительском марафоне «Новое знание».

«Для активного, талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей. А вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное — это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперёд», - сказал глава государства.

Владимир Путин считает, что общество «Знание» поможет молодым людям найти себя и встать на путь к успеху в работе и учебе.

Ранее сообщалось, что руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск на просветительском марафоне «Новое знание» охарактеризовал российскую молодежь как талантливую и энергичную, пишет ТАСС.