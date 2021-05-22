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Политика
«Главное - это проявить свой дар»: Путин назвал Россию страной уникальных возможностей
22 мая, 2021 11:18
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Kremlin Pool/Globallookpress
Владимир Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливого человека. Это заявление он сделал на просветительском марафоне «Новое знание».
«Для активного, талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей. А вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное — это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперёд», - сказал глава государства.
Владимир Путин считает, что общество «Знание» поможет молодым людям найти себя и встать на путь к успеху в работе и учебе.
Ранее сообщалось, что руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск на просветительском марафоне «Новое знание» охарактеризовал российскую молодежь как талантливую и энергичную, пишет ТАСС.
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