Главный военный чиновник Великобритании бескомпромиссно высказался о России

Политика

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес дал интервью журналистам, в котором назвал Россию главной угрозой для Соединенного Королевства.

Ключевым доводом министра стало периодическое появление российских военных кораблей вблизи британских морских границ. Уоллес убежден, что командование РФ проводит «ряд операций, преднамеренно направленных против Великобритании».

В качестве примера, Уоллес привел конец прошлого года, когда к острову подобралось сразу девять российских кораблей, передает «Интерфакс».

В общей сложности, как пишет The Telegraph, за последние 7-8 лет зафиксировано 150 случаев появление единиц ВМФ РФ вблизи границ Великобритании.