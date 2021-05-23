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Русская планета
Политика

Главный военный чиновник Великобритании бескомпромиссно высказался о России

Кирилл Савушкин
23 мая, 2021 07:47
1 мин
Кирилл Савушкин
23 мая, 2021 07:47
1 мин
Mark Thomas/Keystone Press Agency/Globallookpress
Mark Thomas/Keystone Press Agency/Globallookpress

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес дал интервью журналистам, в котором назвал Россию главной угрозой для Соединенного Королевства.

Ключевым доводом министра стало периодическое появление российских военных кораблей вблизи британских морских границ. Уоллес убежден, что командование РФ проводит «ряд операций, преднамеренно направленных против Великобритании».

В качестве примера, Уоллес привел конец прошлого года, когда к острову подобралось сразу девять российских кораблей, передает «Интерфакс».

В общей сложности, как пишет The Telegraph, за последние 7-8 лет зафиксировано 150 случаев появление единиц ВМФ РФ вблизи границ Великобритании.

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ТЕГИ
Великобритания
Военные корабли
Бен Уоллес
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