Главный разведчик страны обвинил Великобританию в конфронтации с Россией

Политика

Власти Великобритании идут на прямую конфронтацию с Россией, однако такое поведение является политически недальновидным. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Он отметил, что для российской стороны такое поведение Лондона «очень печально». Найти рационального объяснения действиям британских властей в Москве не могут.

Нарышкин добавил, что наладить двусторонние отношения помог бы отказ от взаимных обвинений, которые не имеют под собой доказательств, передаёт Lenta.ru.