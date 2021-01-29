Главный дипломат ЕС приедет в Россию поговорить об Украине и Алексее Навальном

Политика

Руководитель Евродипломатии Жозеп Боррель намеревается приехать в Россию для обсуждения ряда важнейших внешнеполитических вопросов.

В ходе своего визита в Москву, дипломат затронет такие темы, как задержание политика Алексея Навального, конфликт с Украиной, иранская ядерная программа и пандемия.

Как передает «Росбалт», Боррель планирует пробыть в российской столице с 4 по 6 февраля.