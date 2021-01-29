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Политика
Главный дипломат ЕС приедет в Россию поговорить об Украине и Алексее Навальном
29 января, 2021 15:42
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Руководитель Евродипломатии Жозеп Боррель намеревается приехать в Россию для обсуждения ряда важнейших внешнеполитических вопросов.
В ходе своего визита в Москву, дипломат затронет такие темы, как задержание политика Алексея Навального, конфликт с Украиной, иранская ядерная программа и пандемия.
Как передает «Росбалт», Боррель планирует пробыть в российской столице с 4 по 6 февраля.
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