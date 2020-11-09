Главы ФСБ и Внешней разведки будут назначаться иначе

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В России приняты поправки к законам «О федеральной службе безопасности» (ФСБ) и «О внешней разведке» (СВР). Изменения приводят положения этих законов в соответствие с конституционными поправками, которые были приняты в 2020 году. Распоряжение о внесении изменений подписал президент России Владимир Путин.

Теперь, в соответствии с принятыми изменениями, назначение руководителей силовых структур будет происходит после того, как президент представит кандидатов Совету Федерации. В течение недели после представления кандидатур верхняя палата должна будет проинформировать президента о результатах рассмотрения претендентов.

Кроме того, военнослужащие, государственные госслужащие федерального уровня и сотрудники органов ФСБ и СВР больше не могут иметь вид на жительство за рубежом. Исключением является случаи, когда вид на жительство обусловлен служебной или разведывательной деятельностью, передаёт «РБК».