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Глава Югры Наталья Комарова заразилась коронавирусом и ушла на «удаленку»

Артем Денисов
9 октября, 2020 01:43
1 мин
Наталья Комарова
Фото: ru.wikipedia.org

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заразилась COVID-19.

Об этом она написала на своей странице в Instagram. По словам главы региона, результат ее теста на коронавирус оказался положительным.

«Чувствую себя нормально. Перехожу на удаленку. Работаем в онлайне», — отметила Комарова.

Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов заболел коронавирусом. Он заявил, что вынужден был уйти на самоизоляцию, как только узнал о своем диагнозе.

темы
эпидемия
коронавирус
губернаторы
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