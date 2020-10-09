Глава Югры Наталья Комарова заразилась коронавирусом и ушла на «удаленку»

Фото: ru.wikipedia.org

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заразилась COVID-19.

Об этом она написала на своей странице в Instagram. По словам главы региона, результат ее теста на коронавирус оказался положительным.

«Чувствую себя нормально. Перехожу на удаленку. Работаем в онлайне», — отметила Комарова.

Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов заболел коронавирусом. Он заявил, что вынужден был уйти на самоизоляцию, как только узнал о своем диагнозе.