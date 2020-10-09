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Политика
Глава Югры Наталья Комарова заразилась коронавирусом и ушла на «удаленку»
9 октября, 2020 01:43
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Фото: ru.wikipedia.org
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заразилась COVID-19.
Об этом она написала на своей странице в Instagram. По словам главы региона, результат ее теста на коронавирус оказался положительным.
«Чувствую себя нормально. Перехожу на удаленку. Работаем в онлайне», — отметила Комарова.
Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов заболел коронавирусом. Он заявил, что вынужден был уйти на самоизоляцию, как только узнал о своем диагнозе.
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