Глава Татарстана назвал причину стрельбы в школах. Виновник стал уже традиционным

Политика

По мнению президента Татарстана Рустама Минниханова, стрельба в школах происходит из-за жестоких видеоигр. Чтобы инциденты предотвратить, детей нужно перестать допускать к онлайн-шутерам. Об этом он заявил в эфире телеканала RTVI.

По словам Минниханова, необходимо «ставить фильтр» на видеоигры. Как именно это сделать – должны решить «специальные наши службы».

«Если все эти вредоносные игры будут в прямой доступности, это неправильно», - подчеркнул глава Татарстана.

По его мнению, подобные игры влияют на психику детей и превращают их в «игроманов», равно как и взрослых, передаёт Lenta.ru.