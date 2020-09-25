Фото: СПЧ

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев раскритиковал «семейный» законопроект, разработанный группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Своё письмо он направил на имя главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой.

Текст письма опубликовало общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть». В нем Фадеев отмечает, что предложенные Мизулиной поправки «могут привести к нарушению гарантированных Конституцией РФ прав человека и дискриминации отдельных групп населения».

Глава СПЧ указывает, что совет разделяет идею необходимости закрепления закона о принципе приоритета семейного воспитания и недопустимости произвольного вмешательства в дела семьи. Однако, как подчеркивает Фадеев, версия, предложенная Мизулиной, вызывает некоторую озабоченность.

Среди сомнительных поправок — перенос семейного права из частно-правовой сферы в публично-правовую, предложенное сенаторами определение «родители», из которого следует, что речь должна идти исключительно о кровных матери и отце ребенка, а также запрет на смену гендерного маркета в свидетельстве о рождении.

Фадеев от лица СПЧ выступил за «переработку» и «широкое общественное обсуждение» этих поправок.