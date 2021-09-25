Глава СОМБ напомнил Франции, что российские инструкторы могут работать по всему миру

Политика

Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов прокомментировал угрозы министра иностранных дел Франции в отношении России.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым предупредил, что Россию ждут «серьезные последствия» в случае, если «ЧВК Вагнера» начнет работу в Мали.

Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов ответил на угрозы французского министра. Он напомнил, что любая российская фирма может предоставлять свои услуги за рубежом. Известно, что СОМБ представляет российских инструкторов в Центральноафриканской Республике.

«Я слышал о том, что французское руководство сказало в отношении нашего министра иностранных дел. Я крайне удивлен, что Франция заняла такую агрессивную позицию. Удивительно, что французы пытаются диктовать какие-то условия Российской Федерации, которая в свою очередь Франции условия не диктует, а просто всегда нацелена на взаимовыгодное сотрудничество.

Я, как представитель российских специалистов, которые успешно работают в Центральной Африке и провели большую работу, чтобы сделать из центральноафриканской армии эффективную структуру, борющуюся против боевиков, террористов и всех, кто пытался мешать мирной жизни, населению, хочу сказать, что россияне уже много раз доказали свою эффективность и готовы оказывать содействие в сфере безопасности. Если какая-то российская фирма будет работать в любой другой африканской стране и оказывать услуги, то это совершенно законно, так же, как действует содружество офицеров в Центральной Африке», - отметил Иванов.

Глава организации напомнил, что любая страна может обращаться за помощью к России, и это не будет являться нарушением закона.

«Никаких не просто проблем, а претензий со стороны любой другой страны не может быть. Если любая другая африканская страна, будь то Центральноафриканская Республика, Нигерия, Мали, Гвинея, будут обращаться и заключать договоры непосредственно с какой-то русской фирмой, то это абсолютно законно, и российские компании имеют право предоставлять инструкторскую деятельность везде, где это не запрещено законом», - заключил Иванов.