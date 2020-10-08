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Глава Службы нацбезопасности Армении отправлен на покой президентом страны

Кирилл Савушкин
8 октября, 2020 15:39
1 мин
Photo
Flickr

Президент Армении Армен Саркисян освободил от должности руководителя Службы национальной безопасности Аргишти Кярамяна. Директор ведомства передаст полномочия после предложения со стороны пермьера Никола Пшиняна.

Опубликованный на сайте президента республики указ гласит: «Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно части 1 статьи 133 Конституции, а также части 1 статьи 4.1 Закона «Об органах национальной безопасности» освободить Аргишти Кярамяна от должности директора Службы национальной безопасности Республики Армения».

Руководство спецслужбой будет передано главе следственного управления ведомства Микаелу Амбарцумяну. Об этом сообщили «Ведомости».

темы
Армения
указ
Армен Саркисян
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