Глава «Сбербанка» Герман Греф рассказал о разрешении сотрудникам ходить на митинги

Политика

Глава «Сбербанка» Герман Греф рассказал, на каких условиях сотрудникам компании можно участвовать в митингах. Он сослался на кодекс корпоративной этики, в котором провозглашена «политическая нейтральность «Сбера».

По словам Грефа, сотрудники могут участвовавать в акциях протеста, но только в нерабочее время. При этом им запрещены любые агитации во время выполнения рабочих обязанностей.

«...Сотрудники имеют полное право выражать свое мнение и участвовать в политической или религиозной деятельности, но исключительно в свое нерабочее время и в качестве частных лиц, а не представителей компании и в соответствии с законом», - сказал Греф в интервью РБК.

Греф подчеркнул, что его компания не финансирует партии и не участвует в политических процессах.

В России с января проходят акции протеста в защиту оппозиционера Алексея Навального. Они не согласованы с властями.