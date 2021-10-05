Глава российского Интерпола отправлен в отставку распоряжением Путина
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об отставке начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России Александра Прокопчука. Причины увольнения не сообщаются: глава российского Интерпола был доволен должностью и преданно относился к работе.
Об отставке начальника ведомства написал «ФедералПресс». Документ об отставке датирован 4 октября.
Причины сложения полномочий в нем не разъясняются.
Источники издания отмечали, что Прокопчук был доволен должностью, которую занимал с 2011 года. Перед увольнением он разослал коллегам письмо, в котором поблагодарил за работу.
Прокопчук имеет звание генерал-майора полиции. Он с 2003 года работал в органах внутренних дел. Пять лет занимал пост заместителя начальника российского Интерпола.