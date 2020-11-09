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Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил в понедельник, что подаст в отставку. Свое решение он связал с недавними президентскими выборами в Соединенных Штатах Америки. Хельме уверен, что они были сфальсифицированы.

«Глядя на клевету и ложь, распространяемую эстонскими СМИ, я вчера вечером решил подать в отставку. Я устал», – цитирует главу эстонского МВД ERR News.

Он добавил, что не сделал ничего такого, что могло бы угрожать безопасности страны, и его решение покинуть пост не связано с выполнением должностных обязанностей или какими-либо нарушениями.

«Ты не можешь надеть мне намордник, никто не может этого сделать. Премьер-министр не может надеть мне намордник, президент или журналисты не могут надеть мне намордник. Я говорю то, что считаю правильным, то, что меня касается», – сказал он.

Март Хельме подчеркнул, что Джо Байден пока еще не президент Америки, нужны официальные результаты выборов.