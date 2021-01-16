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В пятницу, 15 января, министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар покинул свой пост. Отставка произошла на фоне беспорядков, произошедших в Вашингтоне 6 января.

Политик заявил, что захват Капитолия стал «атакой на демократическую систему» США.

Таким образом, Азар стал четвертым министром, покинувшим правительство президента Дональда Трампа со времени штурма Капитолия, сообщает телеканал CNN.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, так как новым главой государства стал Джо Байден. Однако заседание прервали из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа проникли в Капитолий и устроили беспорядки.