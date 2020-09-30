Глава Минпромторга отказался комментировать слухи о запасах «Новичка» в РФ

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Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров назвал глупостью возможные запасы отравляющего вещества «Новичок» в России. Об этом главу Минпромторга спросили журналисты, желая узнать готовы ли в РФ представить доказательства Организации по запрещению химического оружия, чтобы подтвердить отсутствие этого нервно-паралитического вещества.

«Слушайте, ну эту глупость даже уже не хочется обсуждать», - заявил Мантуров.

Министр также предположил, что некоторым людям нужна «повестка дня», поэтому они продолжают говорить о «Новичке», передает ФБА «Экономика сегодня».