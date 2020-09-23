Глава Минкультуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию из-за отца

Фото: пресс-служба президента РФ

Министр культуры России Ольга Любимова ушла на самоизоляцию.

Это произошло из-за ее отца, у которого обнаружили COVID-19. Министр переболела коронавирусом и вышла на работу в мае. Она стала третьим членом российского правительства, у которого выявили коронавирус. Первым заразился глава кабмина Михаил Мишустин, затем — глава Минстроя Александр Якушев.

Болезнь протекала у Любимовой в легкой форме - она продолжала работать из дома, сообщает телеканал «360».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в России. По ее словам, рост числа случаев заражения коронавирусом в России связан с началом осенне-зимнего эпидемического сезона и увеличивающимся числом тестов. В связи с этим не предусматривается введение новых ограничительных мер.