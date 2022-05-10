Глава МИД Украины заявил об изменении планов победы
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что теперь в Киеве будут считать победой. В начале спецоперации победа выглядела как отвод российских войск на позиции до 24 февраля и оплата нанесенного ущерба.
Украинские планы победы изменились. Об этом Кулеба заявил в интервью Financial Times.
«Сейчас, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет иметь решающее значение для следующей динамики войны, победой для нас будет освобождение остальных наших территорий», - заявил глава украинского МИД.
Спецоперация России на Украине длится 76-й день. О ней утром 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.
Целью спецоперации называлась защита мирного населения Донбасса. Для ее реализации РФ собирается провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
Стороны провели несколько раундов переговоров. Принципиальными для Украины являются вопросы Крыма и Донбасса. Сообщалось, что Киев предлагал отсрочить крымский вопрос на 15 лет и не решать его военным способом.
Президент Украины Владимир Зеленский с начала спецоперации неоднократно говорил о необходимости личной встречи с Путиным. Российская сторона заявляет, что она возможна при наличии проекта мирного соглашения.