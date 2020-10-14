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Глава МИД РФ Лавров потерял надежду продлить с США договор по ракетам

Антон Мельников
14 октября, 2020 23:33
1 мин
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kremlin.ru

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Кремль не видит никаких перспектив по поводу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 с США.

О возможных перспективах продления ракетного договора министра спросили в эфире Радио Sputnik.

«Нет такой перспективы, я лично не вижу такой перспективы. Мои коллеги, которые работают в межведомственном формате и встречаются с американской делегацией, тоже не видят такой перспективы», — ответил Лавров.

Глава МИД отметил, что Россия готова к диалогу по поводу договора и никогда не «хлопнет дверью», прекратив все контакты.

«Мы просто объясняем, что невозможно вести разговор на основе ультиматумов», — цитирует Лаврова Lenta.ru.

темы
США
Сергей Лавров
МИД
СНВ-3
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