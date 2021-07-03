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Политика
Глава МИД Китая: Страна не потерпит вмешательства в свои внутренние дела
3 июля, 2021 09:04
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MFA Russia/Global Look Press
Китай предпочитает не вмешиваться во внутреннюю политику других стран и советует делать то же самое по отношению к себе, заявил глава МИД КНР Ван И.
«Китай не вмешивается во внутреннюю политику других стран, не препятствует их развитию», - заявил он.
Сегодня Китай совсем не такой, каким был сто лет назад, считает Ван И. Он посоветовал другим странам по достоинству оценивать возможности китайцев защищать суверенитет и безопасность страны, пишет РИА «Новости».
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин пригрозил поработителям Китая и сказал, что они «разобьют себе голову» о стену китайского народа.
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