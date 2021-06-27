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Политика
Глава МИД Чехии выступил с примирительной позиции по отношению к России
27 июня, 2021 17:54
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Roman Vondrous/CTK/Globallookpress
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выступил с заявлением касательно будущих взаимоотношений с Россией.
Во главе угла, по мнению чиновника, должны находиться взаимное уважение и прагматизм. Полный разрыв отношений Кулганек считает невозможным представить.
Кроме того, министр также заявил о том, что стратегию предстоит определять уже следующему кабинету, сформированному по итогам осенних выборов в парламент, передает РИА «Новости».
Предпосылкой для смягчения противоречий могло бы стать исключение Чехии из списка недружественных стран, убежден глава чешского МИД.
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