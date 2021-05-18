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Политика

Глава Крыма рассказал об украинской «диванной армии»

Артем Денисов
18 мая, 2021 00:30
1 мин
Артем Денисов
18 мая, 2021 00:30
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

На Украине создан специальный проект по дестабилизации ситуации в Крыму.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, его патронируют США. «…Создана украинская «диванная армия», которая работает в чистом виде по Крыму. Как отметил Аксенов, любая конфликтная ситуация «активно распространяется и поддерживается из-за рубежа».

По его словам, «на то, чтобы с помощью интернета иметь возможность раскачать ситуацию, в общем, в Российской Федерации, в российском Крыму особенно», выделяются «большие силы и большие деньги».

При этом глава Крыма заверил, что безопасность крымчан обеспечена в полной объеме, так как «Крым превращен в неприступную крепость», сообщает РИА «Новости».

Аксенов ранее сообщил, что провокационные действия Киева для дестабилизации ситуации в Крыму вряд ли прекратятся в обозримом будущем.

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