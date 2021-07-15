Глава ФЗНЦ рассказал о российской помощи Судану на фоне кризиса из-за плотины Хидасэ

Политика

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей на своем Telegram-канале рассказал о ситуации в Республике Судан на фоне кризиса, разворачивающегося из-за строительства в Эфиопии плотины «Возрождение» (Хидасэ). Хартум опасается, что новый инфраструктурный объект послужит причиной дефицита воды в стране.

По словам российского социолога, ФЗНЦ активно работает над проектами, направленными на развитие Судана. Еще в 2018 году организация на собственные средства провела дорогостоящие геологоразведочные работы, после чего безвозмездно передала в распоряжение Хартума исчерпывающие данные о полезных ископаемых страны. Это должно помочь властям восточноафриканского государства начать разработки ресурсов ради скорейшего экономического восстановления.

Также специалисты российского фонда предложили суданскому правительству реализовать сразу несколько перспективных инвестиционных проектов. Среди них, например, Трансафриканский железнодорожный путь Запад-Восток, план создания курортной зоны для туристов на берегу Красного моря и ряд сельскохозяйственных инициатив, благоприятно влияющих на развитие отрасли.

«Особое место среди этих судьбоносных проектов для Судана занимает разработка и передача рекомендаций по водопользованию в связи с вводом в эксплуатацию плотины «Возрождение» в Эфиопии», — написал Шугалей.

Социолог отметил, что разработкой этих рекомендаций, переданных правительству еще в конце 2018 года, занимались сразу несколько групп гидрологов и сотрудники Российского научного института.

По словам Шугалея, ФЗНЦ сообща с партнерами из РФ активно занимается мониторингом ситуации в регионе, чтобы оказывать своевременную помощь простым гражданам страны на востоке Африки.

«Из России в Судан регулярно приходят гуманитарные грузы. В момент кризиса в 2018–2019 годах российский бизнесмен Евгений Пригожин отправил корабль с 3 млн килограммов муки, а также самолеты с мукой для экстренной помощи в самые тяжелые периоды», — сообщил директор ФЗНЦ.

Он напомнил, что незадолго до священного для мусульман месяца Рамадан предприниматель из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин организовал благотворительную акцию, в ходе которой суданцам был передан один миллион продуктовых наборов и 200 тысяч подарков со сладостями для детей.

Кроме того, по его же инициативе в рамках акции «Рука помощи» тысячи семей в Судане каждую пятницу получают бесплатный хлеб.