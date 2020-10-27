Глава Дагестана разжёг ненависть к иностранным рекламным вывескам. Их начали ломать

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В Махачкале по указке местной администрации поломали несколько рекламных стендов у магазина New Balance из-за иностранных надписей. Рейд вандалов последовал за заявлением главы Дагестана Сергея Меликова, который сообщил, что «всё зло» приходит в республику с Запада.

«Если какое-то кафе, то обязательно San Francisco, Los Angeles или Havana. Других букв нет, кроме латинских?», — заявил Меликов. — Когда все зло идет оттуда. А мы их позиционируем».

По словам представителей магазина, световые короба с рекламой были повреждены местной администрацией после поручения главы Дагестана, который приказал «навести порядок с наружной рекламой».

«Прошедшей ночью вандалы повредили наши короба, сорвали нашу рекламу, вывеску — просто поступили мягко говоря не по-человечески», — сообщили представители магазина.

«На данный момент ответственности за нанесённый ущерб никто не понес. Мы могли сами устранить свою рекламу без ущерба своему магазину», — цитирует сотрудников New Balance «Дождь».