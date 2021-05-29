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Политика
Глава Чечни пообещал уволиться в случае победы блогера в драке с его сыном
29 мая, 2021 17:08
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Рамзан Кадыров дал слово уйти со своего поста, если чеченский блогер Тумсо Абдурахманов победит в поединке его сына Адама. Об этом глава Чечни заявил в своем Instagram.
Лидер чеченцев бросил вызов во время сбора клубники со своим семейством и транслировал все в прямом эфире.
«Один блогер недоволен им (Адамом). Он говорит, что ты «мешок» Адам. […] Брось ему вызов! Если он тебя побьет, я уйду с должности главы Республики», - сказал Кадыров.
Кроме того, Кадыров сказал, что у Абдурахманова есть шанс «совершить революцию« в Чечне, которую Абдурахманов считает оккупированной.
В ответ Абдурахманов сказал, что семейству чеченского лидера сначала нужно «сразиться со своим лишним весом» и ответить на критику в свой адрес, пишет Znak.
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