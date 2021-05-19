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Политика

Глава администрации Лукашенко объяснил отсутствие «страха» у властей перед новыми протестами

Антон Мельников
19 мая, 2021 17:55
1 мин
Антон Мельников
19 мая, 2021 17:55
1 мин
Фото: РАР/EPA/YAUHEN YERCHAK
Фото: РАР/EPA/YAUHEN YERCHAK

У властей нет опасений, что референдум о внесении изменений в Конституцию Беларуси вызовет новую волну протестных волнений в республике. Население эти протесты не поддерживает. Об этом заявил глава администрации президента Беларуси Александра Лукашенко Игорь Сергеенко.

«Полагаю, что референдум не спровоцирует новую волну протестной активности», - заявил он.

Он отметил, что попытки начать новые протестные митинги в стране предпринимаются. В том числе, акции пытаются организовать бежавшие из республики оппозиционеры. Те не менее, «они не находят особой поддержки среди населения».

Сергеенко добавил, что о необходимости принять конституционные изменения ранее заявляли те, кто «находятся по ту сторону», то есть представители оппозиции.

»Поэтому я не думаю, что каким-то образом референдум может подтолкнуть к каким-то протестным акциям«, - приводит слова главы администрации Лукашенко «ТАСС».

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