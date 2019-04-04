Гибель «Комсомольца»

7 апреля 1989 года в результате пожара затонула атомная подводная лодка (АПЛ) К-278 «Комсомолец». Жертвами аварии стали 42 члена экипажа, 27 морякам удалось спастись. Гибель субмарины стала огромной трагедией советского народа и ударом по репутации подводного флота ВМФ СССР. Достоверные причины катастрофы «Комсомольца» мы до сих пор не знаем.

«Золотая рыбка» ВМФ

«Комсомолец» — опытная АПЛ проекта 685 «Плавник», входившая в состав 6-й дивизии Северного флота. Научно-исследовательские работы заняли около 8 лет. Во второй половине 1970-х годов начался этап опытно-конструкторских работ. На воду подлодку спустили только 9 мая 1983 года, в состав флота она вошла 18 января 1984 года.

Затянувшиеся НИОКР объяснялись желанием Минобороны СССР получить сверхсовременную АПЛ, способную погружаться на глубины, недоступные для обнаружения гидроакустическими системами противника. В итоге отечественным конструкторам удалось достичь фантастического результата.

Рабочая глубина «Комсомольца» составляла 1000 метров, предельная — 1250 метров

В конструкции подлодки широко использовался титан — лёгкий и необычайно прочный материал. Заявленная автономность АПЛ — 180 суток, экипаж — более 60 человек (по техзаданию планировалось оставить 41 человек). Создание подлодки потребовало привлечения огромных ресурсов. По этой причине её прозвали «Золотой рыбкой».

«Комсомолец» получил грозное вооружение (торпеды и крылатые ракеты «Гранит») и новое бортовое оборудование (комплекс навигации «Медведица-685» и боевая информационно-управляющая система «Омнибус-685»), которое позволило автоматизировать множество процессов.

Основная задача субмарины сводилась к выполнению различных исследовательских задач.

4 августа 1985 года «Комсомолец» погрузился на глубину в 1027 метров, установив мировой рекорд

Спустя год на глубине 800 метров экипаж АПЛ успешно испытал пороховую систему аварийного всплытия. В конце февраля 1989 года уникальная советская подлодка отправилась в своё третье и последнее плавание.

Эффект доменной печи

Возгорание на «Комсомольце» произошло в районе 11:00 на глубине 380 метров в нейтральных водах Норвежского моря, в 900 километрах от рубежей СССР. Пожар возник в 7 отсеке, где размещались приводы рулей и линия главного вала. Его первой жертвой стал старший матрос Надари Бухникашвили. Он боролся с пламенем в одиночку, и геройски погиб, выполняя свой долг.

Получив известие о пожаре капитан «Комсомольца» Евгений Ванин отдал приказ на экстренное всплытие. Между тем огонь начал поедать силовые электрические системы подлодки, вышел из строя вертикальный руль. Субмарина начала терять ход и остановилась на глубине 157 метров. Чтобы продолжить процесс всплытия Ванин принял решение продуть группу цистерн главного балласта (ЦГБ).

Скорее всего, именно это действие привело к разрыву трубопровода воздуха высокого давления ЦГБ в злополучном 7-м отсеке.

Туда стал поступать сжатый воздух, и пожар продолжил стремительно разрастаться (эффект доменной печи)

Пламя захватило 6-й отсек, во 2-м, 3-м и 5-м отсеках наблюдалось задымление.

В 11:16 «Комсомолец» всплыл на поверхность, ядерный реактор был автоматически заглушен благодаря сработавшей системе аварийной защиты. Однако первый сигнал об аварии поступил от экипажа только в 11:37. Как предполагается, Ванин не был осведомлён о реальной ситуации на АПЛ и не представлял масштабы катастрофы. К тому же часть оборудования была уже неисправна. Только в 12:19 сигнал «Комсомольца» расшифровали, определив его место нахождение.

К этому времени экипаж начал терять возможность дышать из-за обильного количества продуктов горения. Подводники надели дыхательные аппараты ИДА-59. В борьбе с огнём были потеряны 7-й и 6-й отсеки, из 5-го отсека происходила эвакуация выживших матросов. Раненым оказывал помощь корабельный врач Леонид Зайцев.

Большая часть моряков, участвовавших в тушении пожара, задохнулась, либо сгорела заживо

В районе 12:00 Ванин распорядился об эвакуации на верхнюю палубу. Туда выбралась почти вся команда.

На помощь терпящей бедствие АПЛ отправились противолодочный самолёт Ил-38 и рыболовецкая плавучая база «Алексей Хлобыстов». Ванин ошибочно полагал, что горящие отсеки остались герметичными и «Комсомольцу» не угрожает потопление. В связи с этим он приказал запустить систему вентиляции в 7-м отсеке, который, как выяснилось позже уже заполнялся водой. Это решение лишь усугубило ситуацию.

«Всем включиться в ИДА»

В 16:00 субмарина находилась в критическом положении — подлодка завалилась на правый борт и начала оседать на корму по причине затопления 7-го отсека. Ил-38 не мог помочь морякам. Самолёт ретранслировал переговоры экипажа АПЛ со штабом Северного флота и наводил корабли в район аварии подлодки. К 17:00 перед подлодкой были развёрнуты два аварийно-спасательных плота (каждый — по 20 человек) и один авиационный спасательный контейнер (АСК). Но волнение не позволяло морякам ими воспользоваться.

В этот момент АПЛ начала стремительно погружаться в морскую пучину.

Моряки без спасательных жилетов попрыгали в воду

Считается, что «Комсомолец» затонул в 17:08. В тонущей субмарине остались шесть моряков: капитан Ванин, капитан 3-го ранга Вячеслав Юдин, капитан 3-го ранга Анатолий Испенков, мичманы Виктор Слюсаренко, Сергей Черников и Александр Краснобаев.

Единственным шансом на спасение была специальная спасательная камера. Однако забраться туда удалось только пяти морякам. Испенкова унёс поток воды.

С невероятным трудом уцелевшим членам экипажа удалось закрыть нижний люк. Однако тут же они услышали стук. Испенков смог преодолеть сопротивление ледяной пучины. Ванин распорядился открыть люк, но матросы отказались выполнять приказ. Если бы они это сделали, то люк из-за разницы в давлении было бы невозможно закрыть обратно.

Сразу отделить камеру от тонущей лодки морякам не получилось, и в капсулу стал проникать угарный газ. Вспоминая этот эпизод, Слюсаренко со слезами рассказывал, что услышал голос: «Всем включиться в ИДА». По его словам, никто из находившихся в капсуле товарищей эту команду не давал. «Я на 100 процентов уверен, что это был глас Божий», — считает Слюсаренко.

Дыхательный аппарат надели только Слюсаренко и Черников, Ванин, Юдин и Краснобаев задохнулись

Камера отсоединилась от АПЛ и начала всплывать только у самого дна, на глубине почти 1600 метров. После всплытия автоматика выбросила верхнюю крышку люка капсулы. Он отлетел с такой силой, что Черников и Слюсаренко упали в море. Уцелел только Слюсаренко. По воспоминаниям выжившего мичмана, его товарища подбросило вверх на 20 метров. Черников умер от удара о водную поверхность.

После выброса люка капсулу практически мгновенно затопило вместе с телами погибших моряков. Из воды на борт «Алексея Хлобыстова» удалось вытащить более 40 человек, 16 из них были мертвы, трое моряков скончались на корабле. В общей сложности выжили 27 из 69 членов экипажа.

Невыясненные причины

Роковую роль сыграло время. Эвакуация моряков началась в 18:20, спустя 70 минут после затопления АПЛ. Большая часть выпрыгнувших в море моряков находилась по пояс в воде температурой 2-4 градуса. А до погружения «Комсомольца» члены экипажа мёрзли на палубе в ожидании подмоги. Выдержать подобные испытания не мог даже хорошо закалённый организм.

Огромный вклад в спасение экипажа внесла плавучая база «Алексей Хлобыстов». Рыбаки смогли прибыть к месту аварии раньше запланированного времени. После эвакуации моряков из ледяной воды им оказали всю возможную медицинскую помощь. 12 мая 1989 года президиум Верховного Совета СССР опубликовал указ о награждении всех членов экипажа АПЛ орденами Красного Знамени.

О расследовании аварии «Комсомольца» известно очень мало. Советские власти пытались не допустить распространения информации об этой страшной катастрофе в СМИ, хотя эти усиления были тщетны — о трагедии суперсовременной подлодки ВМФ СССР уже знала иностранная разведка (моряков наряду с Ил-38 обнаружил норвежский противолодочный самолёт «Орион»).

Сформированная правительством комиссия напирала в основном на ошибки, которые совершили командиры «Комсомольца»

Например, под обвинения попал Юдин, который, как утверждалось, пренебрёг служебными инструкциями и по зову совести принимал участие в спасении товарищей. Были у комиссии претензии к руководству пожарными работами, то есть непосредственно к капитану Евгению Ванину и инженерному составу АПЛ.

Более того, комиссия сочла неправильным решение командования Северным флотом не просить норвежцев спасти экипаж советской подлодки.

Этот упрёк также вызывает огромное количество споров, особенно в контексте трагедии атомохода «Курск» в августе 2000 года, когда Россия отказалась от помощи иностранцев, несмотря на явное отсутствие необходимой спасательной техники

Часть экспертов полагает, что гибель «Комсомольца» стала следствием множества обстоятельств. Указывается на скрытые деформации корпуса, которые могли произойти в 7-м отсеке при установлении рекорда погружения в 1985 году, а также на возможное незнание экипажем особенностей всех систем АПЛ. Подлодка действительно была уникальной, и разработчики могли не проинформировать моряков о некоторых тонкостях, с которыми им предстояло сталкиваться.

Пожалуй, единственная наиболее очевидная ошибка, которая действительно могла сыграть роковую роль, заключалась в организации процесса службы и эксплуатации АПЛ. В 7-м отсеке находился только один матрос — Бухникашвили. Как полагают специалисты, командование ВМФ переоценило значение автоматики и не усмотрело опасности в его одинокой вахте.

Иными словами, матроса нельзя было оставлять одного, каким бы опытным он ни был

Спустя 30 лет заключения комиссии и экспертного сообщества по-прежнему носят предположительный характер. Подлинную причину пожара и затопления «Комсомольца» установить не удалось, так как подлодку (в отличие от «Курска») на поверхность не поднимали. Осуществить подобную операцию не способна даже самая современная техника. С 7 апреля 1989 года советская субмарина покоится в Норвежском море на глубине 1650 метров.