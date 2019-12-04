Герой сфабрикованного интервью "Фонтанки" рассказал, что никогда не общался с журналистами издания

Петербургское издание «Фонтанка» ранее опубликовало интервью, которое они взяли якобы у одного из бойцов так называемой ЧВК «Вагнера». Речь идет о некоем Руслане, проживающем в Брянске. По версии журналистов «Фонтанки», Руслан проходил службу в Чечне, принимал участие в боевых действиях в Сирии, а теперь занимается патриотическим воспитанием молодежи.

На поверку публикация петербургского издания оказалась чистой ложью. Журналисты ФАН отправились в Брянск, чтобы лично побеседовать с Русланом и проверить интервью «Фонтанки» на достоверность. Учитывая относительно небольшое население города, обозначенную организацию и имя человека, журналистам удалось найти мужчину.

На деле оказалось, что с Русланом никто из «Фонтанки» не связывался. Он очень удивился вопросу журналистов ФАН. Также Руслан согласился рассказать ключевые момент своей биографии. В действительности этот человек занимается собиранием фольклора и обучением детей старинным русским традициям. Он подчеркнул, что Дворец детского творчества, в котором он работает, не имеет никакого отношения к военно-патриотическому воспитанию школьников.

Также по версии «Фонтанки» Руслану из Брянска 39 лет, он воевал в Чечне, имеет татуировку на левой груди и боевые ранения. Военная специальность у него, как следует из материала петербургского издания, механик-водитель. Также герой «Фонтанки» проходил службу в стрелковых войсках.

В действительности все оказалось совсем не так. В беседе с Русланом журналисты ФАН выяснили, что на сегодняшний день мужчине 36 лет, срочную службу он проходил во Владикавказе (Северная Осетия) с 2002 по 2004 год в войсках ПВО, что подтверждается соответствующими записями в военном билете. В боевых действиях участия никогда не принимал, ранений у него нет. А по военной специальности Руслан является связистом.

Мужчина также рассказал, что несколько раз бывал за границей, правда не в той, что указали в «Фонтанке». Основные направления выезда – Белоруссия, Италия, Молдавия. О каждом пересечении границы имеется соответствующая отметка в заграничном паспорте. В 2017 году Руслан не был в Сирии и не имеет никакого отношения к ЧВК «Вагнера».

Также журналисты «Фонтанки» указали в своей публикации, что рост Руслана якобы составляет 197 сантиметров. В качестве подтверждения этого они приводят скриншоты переписки с их респондентом.

На самом деле рост настоящего Руслана порядка 170 сантиметров, то есть он значительно ниже того вымышленного респондента, переписку с которым опубликовала «Фонтанка».

Теперь житель Брянска планирует подать в суд на петербургское издание. Он готов предоставить все необходимые документы, которые подтвердят, где он бывал за границей, где и когда проходил военную службу. Руслан намерен до конца отстаивать свое честное имя.

Напомним, расследование ФАН, изобличающее ложь журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, было воспринято крайне негативно в либеральной прессе. Вполне вероятно, что возможный покровитель Короткова – Михаил Ходорковский, – заказал продолжение лживого материала уже у «Фонтанки».