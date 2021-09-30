Герой Тома Хэнкса из фильма «Чудо на Гудзоне» предложил лишить «режим» Лукашенко голоса в авиации
Член совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) от Соединенных Штатов Чесли Салленбергер, также известный как «Салли», призвал американские власти лишить Беларусь права голоса в ICAO. Мера предложена как ответ на принудительную посадку в Минске борта Ryanair.
По словам Салленбергера, власти Штатов должны принять решительные меры в ответ на инцидент с Ryanair и не допустить повторения такой ситуации в будущем.
Заявление Салленбергера было размещено на сайте комитета по международным отношениям Сената США.
Чесли Салленбергер стал национальным гером в США после того, как смог совершить успешную посадку пассажирского авиалайнера на реку Гудзон. Благодаря этому все находящиеся на борту пассажиры выжили. Инцидент лёг в основу биографического фильма «Чудо на Гудзоне», где роль Салленбергер исполнил актёр Том Хэнкс.