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Германия заявила о передаче России данных по Алексею Навальному

Сергей Михневич
16 января, 2021 11:11
1 мин
Алексей Навальный
Flickr

Ведомство по делам юстиции Германии ответило на все запросы Генеральной прокуратуры России об отравлении политика Алексея Навального.

Ответы на запросы России, сделанные в прошлом году, были «настолько полными, насколько это позволяет [законодательство]». Об этом отметили в министерстве.

Ответы включают в себя протоколы допроса политика в прокуратуре Берлина. Уточняется, что при этом лечившие оппозиционера врачи не опрашивались из-за медицинской тайны, а медицинские данные не передавали, передает Deutsche Welle.

В августе Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в столицу. Самолет сел в Омске, где политик впал в кому и провел несколько дней в местной БСМП-1. После этого его госпитализировали в берлинскую клинику.

темы
Алексей Навальный
Прокуратура Берлина
Генпрокуратура России
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