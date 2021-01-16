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Ведомство по делам юстиции Германии ответило на все запросы Генеральной прокуратуры России об отравлении политика Алексея Навального.

Ответы на запросы России, сделанные в прошлом году, были «настолько полными, насколько это позволяет [законодательство]». Об этом отметили в министерстве.

Ответы включают в себя протоколы допроса политика в прокуратуре Берлина. Уточняется, что при этом лечившие оппозиционера врачи не опрашивались из-за медицинской тайны, а медицинские данные не передавали, передает Deutsche Welle.

В августе Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в столицу. Самолет сел в Омске, где политик впал в кому и провел несколько дней в местной БСМП-1. После этого его госпитализировали в берлинскую клинику.