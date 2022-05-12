Новости – Политика
Политика
Германия вновь заявила о неготовности НАТО вступать в непосредственные бои
12 мая, 2022 20:58
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Несмотря на всю военную помощь, которая оказывается Украине, силы НАТО не готовы переходить к непосредственным столкновениями с войсками РФ. При этом альянс ищет способы продолжить укреплять обороноспособность Украины. Об этом заявила министр иностранных дел германии Анналена Бербок перед встречей глав МИД «Большой семёрки».
Она напомнила, что недавно сама посещала Киев, где обсуждалась дальнейшая военная помощь Украине. Прежде всего, отметила министр, речь шла о повышении «оборонных способностей» украинской стороны, которые при этом не будут способствовать непосредственному вовлечению НАТО в боевые действия.
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