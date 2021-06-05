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Политика
Германия твердо уперлась на позициях по «Севрному потоку-2»
5 июня, 2021 12:44
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Roscosmos/via Globallookpress.com
Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр рассказал о принципиальной позиции ФРГ по нашумевшему газопроводу.
По словам дипломата, взгляд Берлина останется неизменным, несмотря на то, что переговоры с США идут полным ходом.
Власти ФРГ «убеждены в том, что энергобезопасность Европы, а также энергетическая политика Европы должна определяться и определяется европейцами, а не кем бы то ни было извне», заявил посол.
Как сообщает РИА «Новости», экстерриториальные санкции в отношении проекта идут вразрез с международным правом.
Напомним, ранее стало известно о завершении первой нитки газопровода. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
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