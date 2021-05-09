Германия разочарована: сделка с Россией по «Спутнику V» фактически мертва

Политика

Россия не сможет поставить Германии необходимое количество вакцины «Спутник V» в желаемый страной срок. В связи с этим переговоры зашли в тупик и сделка фактически мертва.

Об этом написала немецкая газета Bild со ссылкой на рабочую группу в ФРГ. По данным издания, в вопросе поставки вакцин есть несколько препятствий.

Одно из них - проблемы России с закупкой сырья. Второе препятствие - необходимость сократить поставки вакцины в Индию в случае предоставления препарата Германии.

Сокращение поставок в Индию невозможно из-за ситуации с коронавирусом в этой стране. Это означает, что Германия не может рассчитывать на получение «Спутника V» в июне-июле.