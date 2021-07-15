«Германия, прекрати»: американцы восстали против политики Ангелы Меркель
У стен Белого дома в США прошла акция против политики канцлера Германии Ангелы Меркель, которая выступает против приостановки патентных прав на вакцины от COVID-19.
Активисты развернули перед Белым домом плакат с надписью: «Германия, прекрати блокировать мировые вакцины от коронавируса». Также на месте замечена надувная кукла похожая на саму Меркель.
Акция приурочена к предстоящим американо-германским переговорам на высшем уровне. Активисты призывают президента США Джо Байдена посвятить встречу теме вакцинации и призвать Меркель «прекратить блокировать приостановку интеллектуальных прав на вакцины (от коронавируса – прим.)».
«Мы срочно нуждаемся в том, чтобы увеличить производство вакцин в мире и покончить с пандемией», - приводит комментарий одной из активисток «ТАСС».
Побывавший на месте событий корреспондент «ТАСС» сообщил, что акция прошла без препятствования со стороны правоохранительных служб и служб безопасности Белого дома.
Напомним, в мае Ангела Меркель выступила против приостановки патентов на вакцины. По её словам, такой шаг проблему снабжения препаратами от коронавируса не решит, при этом возникнет риск падения качества препаратов.