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Герман Греф допустил исчезновение главной головной боли учителей и учеников

Кирилл Савушкин
22 мая, 2021 17:21
1 мин
Кирилл Савушкин
22 мая, 2021 17:21
1 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Zamir Usmanov/Global Look Press

Руководитель Сбера Герман Греф высказался о вероятности полной отмены ЕГЭ через пять лет. Причиной может стать искусственный интеллект.

По его словам, объем получаемых учеником знаний можно будет оценивать с помощью цифрового следа, а внешний контроль в виде экзаменов исчезнет за ненадобностью.

«Мне сложно назвать перспективу, но думаю от пяти лет мир будет уходить от экзаменов, как только интегрированные платформы будут внедрены в образование, серьезно изменится и обучение, и процесс проверки знаний. Я вижу, что это делается в десятках стран», — приводит фрагмент речи Грефа на форуме «Новое знание» издание Znak.com.

На данный момент, однако, достойной альтернативы ЕГЭ не существует, признает президент Сбера. Ранее стало известно, что порядка 68% опрошенных граждан РФ высказались против экзамена.

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ТЕГИ
Герман Греф
ЕГЭ
Искусственный интеллект
Сбер
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