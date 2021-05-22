Герман Греф допустил исчезновение главной головной боли учителей и учеников

Политика

Руководитель Сбера Герман Греф высказался о вероятности полной отмены ЕГЭ через пять лет. Причиной может стать искусственный интеллект.

По его словам, объем получаемых учеником знаний можно будет оценивать с помощью цифрового следа, а внешний контроль в виде экзаменов исчезнет за ненадобностью.

«Мне сложно назвать перспективу, но думаю от пяти лет мир будет уходить от экзаменов, как только интегрированные платформы будут внедрены в образование, серьезно изменится и обучение, и процесс проверки знаний. Я вижу, что это делается в десятках стран», — приводит фрагмент речи Грефа на форуме «Новое знание» издание Znak.com.

На данный момент, однако, достойной альтернативы ЕГЭ не существует, признает президент Сбера. Ранее стало известно, что порядка 68% опрошенных граждан РФ высказались против экзамена.