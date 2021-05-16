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Политика

Генштаб: У границ Беларуси активно развивается инфраструктура НАТО

Сергей Михневич
16 мая, 2021 13:29
2 мин
Сергей Михневич
16 мая, 2021 13:29
2 мин
Victor Lisitsyn/Global Look Press
Victor Lisitsyn/Global Look Press

Власти Беларуси отмечают, что страны НАТО все больше развивают свою военную инфраструктуру у границ государства. Об этом рассказал первый заместитель начальника Генштаба ВС республики Игорь Король.

Эксперт уверен, что это делается для создания специализированной инфраструктуры, которая позволит перебросить с континентальной части США войска на территорию Европы.

«За последние четыре года военная инфраструктура НАТО на сопредельной территории значительно усовершенствовалась, постоянно ведутся работы по созданию новых и совершенствованию старых каких-то объектов…. Прежде всего, это делается с целью создания специализированной инфраструктуры, которая позволила бы перебросить с континентальной части США войска на территорию Европы и развернуть группировки», - сказал Король.

По его словам, в частности, в Польше завершилась модернизация пяти аэродромов, модернизация еще шести аэродромов на территории страны и стран Балтии продолжается. Кроме того, совершенствуются порты, военно-морские базы на территории Польши и Прибалтики, пишут РИА «Новости».

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