Новости – Политика
Политика
Генсек ООН высказался о спровоцированной ковидом трагедии
17 апреля, 2021 15:34
1 мин
1 мин
Eskinder Debebe/XinHua/Globallookpress
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил о том, что гибель 3 млн человек по всему миру из-за коронавируса является трагедией. Для преодоления ее последствий существует лишь один путь.
По словам генсека, доступ к вакицнам и необходимым для лечения медикаментам должен быть всеобщим, передает «Интерфакс».
Напомним, в субботу стало известно о том, что общее количество скончавшихся от последствий коронавируса людей превысило отметку в 3 млн человек.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку