Генсек ООН высказался о спровоцированной ковидом трагедии

Политика

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил о том, что гибель 3 млн человек по всему миру из-за коронавируса является трагедией. Для преодоления ее последствий существует лишь один путь.

По словам генсека, доступ к вакицнам и необходимым для лечения медикаментам должен быть всеобщим, передает «Интерфакс».

Напомним, в субботу стало известно о том, что общее количество скончавшихся от последствий коронавируса людей превысило отметку в 3 млн человек.