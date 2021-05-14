Генпрокурор подал в отставку из-за дела 2014 года

Политика

Стало известно об отставке генпрокурора Чехии Павла Земана. Уход с должности связан с делом 2014 года о взрывах на оружейных складах в Врбетице.

Об отставке сообщил вице-премьер Карел Гавличек.

На решение могло повлиять давление министра юстиции Мари Бенешовой. Она планировала подать иск против Земана после его выступления на пресс-конференции о взрывах в Врбетице.

Для Бенешовой уход Земана стал неожиданностью, пишет РБК. Генпрокурор останется исполнять обязанности до 30 июня - потом будет назван его преемник.

Земан был генпрокурором с 2011 года. 4 мая он заявил, что дело о взрывах, в которых обвиняют Россию, может быть остановлено из-за невозможности допросить подозреваемых.