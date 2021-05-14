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Политика

Генпрокурор подал в отставку из-за дела 2014 года

Лилия Караева
14 мая, 2021 17:55
1 мин
Лилия Караева
14 мая, 2021 17:55
1 мин
Вывеска "Прощай"
Pixabay

Стало известно об отставке генпрокурора Чехии Павла Земана. Уход с должности связан с делом 2014 года о взрывах на оружейных складах в Врбетице.

Об отставке сообщил вице-премьер Карел Гавличек.

На решение могло повлиять давление министра юстиции Мари Бенешовой. Она планировала подать иск против Земана после его выступления на пресс-конференции о взрывах в Врбетице.

Для Бенешовой уход Земана стал неожиданностью, пишет РБК. Генпрокурор останется исполнять обязанности до 30 июня - потом будет назван его преемник.

Земан был генпрокурором с 2011 года. 4 мая он заявил, что дело о взрывах, в которых обвиняют Россию, может быть остановлено из-за невозможности допросить подозреваемых.

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ТЕГИ
Чехия
Отставка
Павел Земан
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