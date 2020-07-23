Генпрокуратура России взяла дело Михаила Ефремова под контроль

Политика

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Генеральная прокуратура РФ взяла под свой контроль дело о смертельной автоаварии с участием артиста Михаила Ефремова, чтобы гарантировать принятие законного решения.

«Мы получили ответ из Генеральной прокуратуры, что ведомство взяло это дело на контроль, что исключает возможность принятия по делу Ефремова незаконного решения», — сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, предварительное слушание по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова состоится в закрытом режиме 29 августа в Пресненском суде Москвы.

Начало слушания назначено на 11 часов, уточняет «Интерфакс».

По версии следствия, будучи под воздействием алкоголя и наркотиков Ефремов управлял машиной Jeep Grand Cherokee Overland и ехал по Смоленско-Сенной площади в сторону Нового Арбата. В ходе движения он превысил скорость и выехал на встречную проезжую часть.

В результате он столкнулся с фургоном «ВИС», которым управлял житель Рязанской области Сергей Захаров. От полученных травм водитель умер на следующий день.