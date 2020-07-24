Генпрокуратура разработала меры по борьбе с киберпреступностью

Политика

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Меры по борьбе с киберпреступлениями в России заработала Генпрокуратура.

IT-преступления составляют пятую часть всех случаев. Так, за полгода правоохранители выявили 225,5 тыс. таких преступлений, прирост составил 92%.

Больше всего преступлений отмечено с использованием пластиковых карт. Большая часть хищений связана с обманом россиян, когда злоумышленники получают данные их банковских карт и переводят деньги на свои счета.

Еще одна проблема - заключенные, которые в колониях и СИЗО подключаются к кражам через интернет или сотовую связь, сообщает ТАСС.

Напомним, в начале июля в Москве мошенница похитила с банковской карты безработного 1,6 млн рублей.

Мужчина 1965 года рождения обратился с заявлением в правоохранительные органы. По его словам, деньги пропали 6 июля. Утром пострадавшему позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником банка.

Женщина завладела реквизитами пластиковых карт и похитила около 1,6 млн рублей. Полиция ведет расследование преступления, сообщает агентство «Москва».