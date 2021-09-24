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Политика
Геннадий Зюганов «попёр» против московской администрации
24 сентября, 2021 19:26
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Youtube / RTVI Новости
Запланированная акция коммунистов на Пушкинской площади является абсолютно законной. Об этом заявил председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов вопреки предупреждениям администрации Москвы о том, что анонсированное мероприятие незаконно.
По словам Зюганов, акция в субботу является не протестным митингом, а встречей избирателей с депутатами.
«Это встреча с депутатами - абсолютно законная. Абсолютно законная», - заявил глава КПРФ
Ранее власти Москвы отказались согласовывать анонсированную коммунистами акцию, сославшись на опасную эпидемиологическую ситуацию. Столичная прокуратура заявила, что участникам незаконного мероприятия грозит ответственность, передаёт РИА «Новости».
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